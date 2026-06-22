Москва22 июнВести.В Винницкой области Украины сотрудники центра территориального комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Гродзенко. Об этом сообщил Союз православных журналистов.
Инцидент произошел 15 июня.
...В Тульчинской епархии сотрудники ТЦК похитили клирика УПЦ протоиерея Александра Гродзенко… На данный момент нет никакой информации о правовых основаниях для силового задержания и о точном местонахождении священникаговорится в сообщении в Telegram-канале союза
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники ТЦК насильно забрали клирика Троицкого собора Украинской православной церкви протодиакона Николая Мазурца.