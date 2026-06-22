Москва22 июн Вести.В Винницкой области Украины сотрудники центра территориального комплектования (ТЦК, аналог военкомата) похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Гродзенко. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

Инцидент произошел 15 июня.

...В Тульчинской епархии сотрудники ТЦК похитили клирика УПЦ протоиерея Александра Гродзенко… На данный момент нет никакой информации о правовых основаниях для силового задержания и о точном местонахождении священника