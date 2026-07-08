Москва8 июл Вести.Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили настоятеля храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виталия Цепкайло в Ровенской области. Об этом сообщил Telegram-канал "Первый казацкий".

2 июля работники ТЦК похитили настоятеля Свято-Михайловского храма УПЦ с. Ставров в Ровенской о. Виталия Цепкайло говорится в сообщении

В Ровенской епархии отметили, что у священника не было оформленной по всем правилам отсрочки от мобилизации, но подчеркнули, что он является православным священнослужителем, не имеющим права брать в руки оружие и проливать кровь.

В середине июня в Винницкой области таким же образом был схвачен священник Александр Гродзенко, а в начале июня в Одессе - протодиакон Николай Мазурец из Троицкого собора.