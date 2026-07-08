Экс-депутат Рады рассказал о масштабной коррупционной схеме в ТЦК на Украине Килинкаров: около 2 млрд долларов в год проходит по линии ТЦК на Украине

Москва8 июл Вести.Около 2 млрд долларов в год проходит по линии ТЦК (территориальный центре комплектования, аналог военкомата на Украине) в рамках масштабной коррупционной схемы, рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

Политик отметил, что киевский режим проводит насильственную мобилизацию, чтобы "отработать" западные деньги. И на этом фоне протестная реакция украинских граждан будет только усиливаться.

Меньше всего защищены люди, у которых нет финансовых ресурсов. Потому что вообще вся эта масштабная схема коррупционная, которая работает в ТЦК, она дает определенные возможности для людей, у которых есть деньги, все-таки как-то порешать свой вопрос… Самый дешевый вариант – это откупиться прямо в бусе, это там от 1 до 3 тыс. долларов. Чуть дороже это стоит в самом ТЦК и ВЛК, это врачебно-лечебная комиссия, где можно тоже заплатить около 5 тыс. долларов. Потом в ход идет коррупционная схема, по которой ты, заплатив деньги, попадешь, условно говоря, в определенную часть, в которой есть вероятность тебе выжить сказал Килинкаров

По его словам, насильственная мобилизация на Украине будет только усиливаться, потому что это выгодно всем участникам коррупционной схемы.

В рамках тех коррупционных скандалов они, в общем-то, ничто по сравнению с коррупцией, которая процветает в сфере ТЦК. Оборот наличного кэша только по линии ТЦК около 2 млрд в год. Поэтому, конечно, это все работает, работает на энтузиазме, и на каждом этапе каждый из тех, кто принимает участие в этом процессе, получает определенную свою мзду, и он напрямую заинтересован в том, чтобы этот процесс продолжался отметил экс-депутат Рады

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