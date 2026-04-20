Москва20 апр Вести.Мобилизация на Украине будет только усиливаться, поскольку Европа требует от Киева живую силу в обмен на финансовую помощь. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам Килинкарова, европейцы, выделяя Украине деньги, требуют одного – усилить мобилизацию.

Европейцы, выделяя каждый цент Украине, сопровождают его политическими и экономическими требованиями. Для примера, в условиях дефицита финансового ресурса Европейская комиссия решила выделить Украине 2,7 млрд евро под условия проведения 173 реформ. Я даже боюсь представить, что они потребовали от Украины за те самые 90 млрд, о которых они так много говорят. А я думаю, потребовали одно – усиление мобилизации. Ничего другого для них ценности там уже не представляет давно сказал Килинкаров

По словам эксперта, раньше европейские страны рассказывали про демократию, права человека, а сейчас, даже не скрывая, говорят, что украинцы должны воевать два-три года для того, чтобы дать Европе возможность перевооружиться и подготовиться к конфликту с Россией.

Сотни тысяч, миллионы погибнут, их на самом деле не интересует. Это вот такой циничный контракт между режимом Зеленского и Европой. И этот режим они будут сохранять до тех пор, пока он этот контракт выполняет. Но исходя из того, что заявляет глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов – прим. ред.), хотя я его словам не верю, в отношении того, что Украина исчерпала свой мобилизационный ресурс, это, конечно, далеко не так. И я думаю, что формы, методы мобилизации на Украине, они только будут усиливаться. Поэтому я не думаю, что для украинцев это большая радость, если Европа выделит очередной кредит в 90 млрд заявил Килинкаров

Ранее в немецком издании Berliner Zeitung заявили, что украинское руководство изменило подход к принудительной мобилизации: теперь сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – аналог российского военкомата) ловят украинцев, находясь в гражданской одежде.