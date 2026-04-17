Москва17 апр Вести.Европейские элиты готовы рисковать жизнями своих военных ради продолжения российско-украинского конфликта. Об этом Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Однако демократические механизмы, действующие в европейских странах, создают ограничения для прямого военного вмешательства, отметил он.

Мне кажется, они бы с удовольствием отправили бы туда и своих солдат. Если бы у них не остались вот эти остатки или признаки демократии и права людей выйти на площади, если бы это не было угрозой для европейских политиков, они бы с удовольствием и это сделали. Просто у них на сегодняшний день нет такой возможности это сделать. А то, что касается финансов и оружия, конечно, готовы продолжать это делать