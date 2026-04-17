Вакаров о "Рамштайне": приведенные данные об успехах ВСУ – это манипуляция

Москва17 апр Вести.На 34-м заседании контактной группы в формате "Рамштайн" министр обороны Украины Михаил Федоров предоставил преувеличенные данные об успехах ВСУ и потерях РФ на фронте, чтобы обосновать необходимость увеличения финансовой помощи Киеву. Такое мнение высказал Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" украинский политолог Василь Вакаров.

По итогам "Рамштайна" его участники - страны Запада - одобрили выделение средств Киеву. Однако Вакаров сомневается, что они будут действительно выплачены.

[Данные, представленные на "Рамштайне"] - это вранье, манипуляция. Коллеги, выслушав Федорова и посоветовавшись между собой, приняли решение выделить деньги. Будут выделять или нет?...Есть же обращение к странам G7, которые тоже не выполнили свои планы по деньгам сказал Вакаров



Главным итогом заседания стало изменение статуса Украины, считает он.

Какой главный вывод заседания "Рамштайна"? Украина меняет статус. Раньше Украина была получателем оружия, а сейчас она будет производителем оружия пояснил Вакаров

В свою очередь экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров считает, что европейские элиты готовы рисковать жизнями своих военных ради продолжения российско-украинского конфликта, но демократия ограничивает военную помощь ЕС Киеву.