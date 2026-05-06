Эксперт Степанов: в ЕС стремятся к расширению конфликта на Украине ради прибыли Военный эксперт Степанов: в ЕС хотят заработать на украинском конфликте

Москва6 мая Вести.В странах ЕС, подписывая с Киевом соглашения о сотрудничестве в области оборонной промышленности, преследуют цель заработать на расширении конфликта. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, существует целая сеть фондов, которая обеспечивает финансирование соответствующих проектов.

Прикоснуться к этим фондам в том числе интересно для финских компаний. Они претендуют на определенную часть бюджета. Поэтому для производственников это, конечно, выгодная история. Все хотят заработать на этом конфликте, на перспективах его эскалации и расширении как раз-таки зоны этого конфликта. Это и бизнес-процесс во многом заявил Степанов

При этом он отметил, что в этих проектах есть и "более серьезные бенефициары".

Это те, кто обеспечивают трансфер технологий, кто де-факто санкционируют этот формат взаимодействия. Конечно, тут есть и роль США, которые сейчас активнейшим образом развивают военную инфраструктуру в той же Финляндии. Поэтому тут коллективная работа Запада с основной координацией по линии как Вашингтона, так и ключевых европейских игроков. [Это] Великобритания, Франция, конечно же, Германия тут играет очень существенную роль и наращивает свои индустриальные возможности, в том числе в беспилотных системах подчеркнул Степанов

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил , что предприятия, производящие БПЛА и другое оборудование для киевского режима, являются потенциальными целями для Вооруженных сил России.