Москва14 июн Вести.Европа продолжает зарабатывать на военном конфликте на Украине и поэтому подпитывает его, в том числе поставками вооружений, однако это не способно глобально изменить ситуацию, заявил в интервью ИС "Вести" политолог Юрий Самонкин.

Эксперт отметил, что страны Запада зарабатывают на украинском конфликте, в том числе поставляя Киеву некачественное оружие и военное снаряжение.

Главная задача Запада – как можно больше разграбить Украину на этом военном конфликте, военном противостоянии против России, больше заработать и стабилизировать свою экономику. Сейчас самый главный момент заработать – это слить Украине контрафактное оружие, броники, автоматы, которые кое-как стреляют, то есть даже из прошлых военных конфликтов XX века встречаются эти замечательные [образцы] оружия - которые во Вьетнаме, например, побывали сказал Самонкин

Заявления о новой западной военной помощи Киеву политолог назвал элементом психологической войны.

Главная задача сейчас в условиях меняющегося контура внешнеполитической доктрины - немножко перемешать карты переговорщикам, показать, что Украина на что-то еще способна. Поэтому вот это анонсирование огромного количества потоков военной помощи со стороны Швеции, со стороны других натовских стран - это просто элемент психологической войны для того, чтобы как-то еще больше взбодрить свою публику и сказать: вы от ТЦК не убегайте, нам-то чудо-оружие уже поставляют, все будет хорошо отметил Самонкин

Продолжение украинского конфликта, по словам эксперта, выгодно Европе и в политическом плане.

Это европейцам очень сильно выгодно, но невыгодно Соединенным Штатам Америки и Трампу, который вообще устал от этого конфликта - и больше, наверное, играет политический аспект, нежели военно-технологический. С военно-технологическим все понятно - НАТО само страдает от поставок оружия Украине по причине того, что у них концепция безопасности сильно хромает в последние годы, проседает. Но отдельно взятый истеблишмент европейских стран продолжает жить в фарватере постоянных липовых украинских побед. То есть в отличие от США... Германия, Франция, Великобритания по-прежнему мыслят в парадигме войны до последнего украинца сказал эксперт

Ярким примером этого Самонкин назвал анонсированные Швецией на 2027 год поставки Украине новых натовских ракет Meteor, которые будут запускаться со шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen.

Это новейшие натовские истребители. Здесь необходимо обучать натовских специалистов, потому что украинская, советская школа за короткий срок в условиях военного времени не даст эффективный результат. Но шведы надеются, что это оружие и эти дальнобойные ракеты могут хоть как-то изменить соотношение сил на фронте пояснил Самонкин

По мнению эксперта, таким надеждам едва ли суждено сбыться.

У них [НАТО] была примерно такая же концепция в отношении "Абрамсов", "Леопардов". Сейчас эти знаменитые танки "Абрамс" и "Леопард" стоят в парке "Патриот" на выставке, посвященной специальной военной операции отметил политолог

Самонкин прокомментировал желание Украины модернизировать свои беспилотники, для чего в начале этого года было заявлено о создании совместного проекта с Германией.

Дроны - это как пчелы, их очень сложно отследить. Но если "Кинжалами" бить, например, по центрам запуска этих дронов, которые сосредоточены на территории Украины, то высока вероятность, что этот западный военный проект так и не начнет дальше реализовываться. Поэтому я считаю, что да, [передаваемое Западом Украине] оружие может частично как-то нам навредить, но в плане изменения глобальных расстановок сил, которые мы видим в зоне специальной военной операции, ни "Леопарды", ни "Абрамсы", а уж тем более ни новейшие дроны не смогут сдержать натиск российских Вооруженных Сил резюмировал Самонкин

Ранее экс-депутат украинской Верховной рады, политолог Спиридон Килинкаров заявлял ИС "Вести", что Европа хочет конвертировать поражение в победу и выйти из конфликта, сохранив лицо.