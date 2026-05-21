Финский политик Мема раскрыл причины поддержки Киева со стороны НАТО Мема: НАТО финансирует Украину, выигрывая время для подготовки к конфликту с РФ

Москва21 мая Вести.НАТО накачивает Украину оружием для того, чтобы выиграть время для подготовки к прямому конфликту с Россией. Об этом заявил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

На своей странице в социальной сети X он упрекнул генерального секретаря НАТО Марка Рютте в том, что тот требует от членов альянса тратить больше средств на поставки оружия на Украину.

Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, так зачем они продолжают поставлять оружие? Они выигрывают время для прямого столкновения с Россией. Мы должны избегать ядерной войны. Это опасный путь для всех написал Мема

Ранее газета Financial Times сообщила, что Рютте намерен оказать давление на европейские оборонные ведомства и профильные предприятия с целью увеличения объемов производства вооружений.