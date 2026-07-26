Москва26 июл Вести.Украинский конфликт выгоден для стран Запада из-за возможности зарабатывать на незаконной торговле оружием. Таким мнением с NEWS.ru поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Эксперт утверждает, что для западных стран теневая составляющая боевых действий представляет намного большую ценность, чем желание нанести стратегическое поражение России, о котором говорят европейские политики.

Здесь речь идет о криминальной экономике. Незаконный оборот вооружений [на Украине] начался еще до СВО. Одним из ярких примеров является незаконная торговля человеческими органами, которая особенно активизировалась при [Владимире] Зеленском. Хотя и [Петр] Порошенко (экс-президент Украины. ― ред.) внес свою лепту в эту деятельность. Все это происходит не только при попустительстве, но и при активном участии различных западных структур, которые на этом серьезно наживаются сказал Перенджиев

Политолог подчеркнул, что киевский режим также "покрывает" наркотрафик, что недавно подтвердила Служба внешней разведки РФ. Одно из криминальных направлений в этом ряду — продажа детей.

Наркотрафик получил широкое распространение примерно с 2021 года. Во время СВО он также активно развивался с участием латиноамериканцев, и это было поставлено на поток сказал эксперт

Как отметил Перенджиев, европейские лидеры приезжают в Киев с регулярностью, которая объясняется необходимостью держать под контролем теневые аспекты конфликта. По его словам, западные политики против остановки боевых действий, поскольку продолжают получать немалые доходы от участия в криминальных механизмах.

Они кормятся на всех этих видах криминальной деятельности. Им все равно, как будет идти конфликт… Им не нужен мир на Украине именно из-за этих криминальных экономических схем. Пока они действуют, они продолжают зарабатывать на криминальной экономической деятельности во время горячей фазы конфликта резюмировал эксперт

Ранее МИД РФ сообщал, что Украина превращается в главный международный хаб торговли оружием.