Москва18 июн Вести.Западные страны, активно участвовавшие в финансировании войны на Украине, теперь хотят участвовать в ее восстановлении. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам политика, чем больше разрушили, тем больше надо строить. Польша уже публично заявила, что раз активно участвовала в финансировании войны, то должна и восстанавливать Украину.

Сколько усилий они приложили к разрушению Украины. Потому что тут, если кто не понимает, есть прямая связь: чем больше разрушили, тем больше надо что-то там построить. Опять же, нужно будет строить за чей-то счет. Это же нужно будет еще найти под это все финансирование. Польша публично заявляет о том, что, слушайте, мы же активно участвовали в процессе финансирования войны – раз мы участвовали в процессе финансирования войны, значит, мы должны активно участвовать в процессе восстановления Украины рассказал Килинкаров

Политик также уделил внимание коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК) отметив, что после окончания войны масштабы будут такими, что скандал с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем покажется "лепетом младенца".

Просто даже представить не могу в скольких домах можно будет зафиксировать все эти преступления, которые совершали ТЦК. Тут выходит один из депутатов… и заявляет, что говорит: подождите, сейчас закончится война, вы посмотрите масштабы коррупции ТЦК, и вам скандал Миндича покажется лепетом новорожденного младенца…Вы же представляете, это вот только оборот по линии ТЦК, это просто деньги, которые, условно говоря отнимают у каждой украинской семьи. Те суммы, которые мы с вами называем, 10 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, или тысячу долларов, которую нужно отдать в "бусики", или 5 в ТЦК, или 10 на границе, или 20 тысяч. Это же, понимаете, государственная структура ходит в каждую семью и из каждой семьи вырывает просто эти самые финансовые ресурсы…Поэтому это масштабнейшая коррупция, от которой Зеленский пытается максимально откреститься… И когда полиция под контролем Зеленского пакует ТЦК, которые якобы берут взятки, они хотят нас убедить в том, что это какой-то единичный случай пояснил Килинкаров

Экс-депутат Рады дополнил, что это абсолютно системна работа. А для Зеленского – это очень опасная игра, потому что, если поставить все в рамках закона и конституции Украины, там невозможно будет никого мобилизовать.

Ранее сообщалось, что Европа хочет усилить Киев с помощью перемирия на Украине. Призывы Европы к прекращению огня являются "циничной попыткой" вооружить марионеточный киевский режим.