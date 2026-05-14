Москва14 мая Вести.Некоторые политики Европейского союза (ЕС) хотят продолжения конфликта на Украине, заявил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар в интервью ТАСС.

В Европе есть голоса, которые призывают к миру, которые говорят, что войну нужно как можно скорее закончить и ее не нужно поддерживать. С другой стороны, есть и голоса, которые говорят обратное: что нужно как можно больше инвестировать в войну на Украине. Называйте это помощью или инвестицией приводит ТАСС слова Гашпара

Последний заем в размере 90 млрд евро Киеву, в котором Словакия не участвует, является очевидным признаком того, что ряд представителей ЕС хочет продолжать эту войну или помогать Украине ее вести, пояснил Гашпар.

Киев закупит на этот заем оружие и обеспечит существование украинского государства как такового. Но поддержка войны означает, что мир отложен. Между тем в Словакии хотят, чтобы наступил мир, заключил Гашпар.