Москва14 маяВести.Братислава надеется, что намерение увеличить расходы на вооружение не свидетельствует о желании Евросоюза напрямую включиться в украинский конфликт. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.
В беседе с ТАСС он отметил, что Евросоюз реагирует желанием начать увеличивать расходы на вооружение на действия президента США Дональда Трампа, который собирается вывести часть американских войск с территории Европы.
Действительно ли это делается только для того, чтобы сохранить качество оборонительных возможностей ЕС, или же есть какие-то намерения вступить в войну и включиться в войну, например, вместе с Украиной … Я надеюсь и верю, что этого не произойдетсказал Гашпар
Он добавил, что деньги Евросоюза лучше тратить на здравоохранение, школы и экономику.
Гашпар также выразил надежду, что конфликт на Украине скоро завершится. По его мнению, нужно быть готовыми к сотрудничеству России и Словакии.