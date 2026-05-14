Словакия надеется, что у ЕС нет намерений ввязаться в прямой конфликт на Украине

Гашпар: Братислава надеется, что ЕС не включится напрямую в конфликт на Украине Словакия надеется, что у ЕС нет намерений ввязаться в прямой конфликт на Украине

Москва14 мая Вести.Братислава надеется, что намерение увеличить расходы на вооружение не свидетельствует о желании Евросоюза напрямую включиться в украинский конфликт. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

В беседе с ТАСС он отметил, что Евросоюз реагирует желанием начать увеличивать расходы на вооружение на действия президента США Дональда Трампа, который собирается вывести часть американских войск с территории Европы.

Действительно ли это делается только для того, чтобы сохранить качество оборонительных возможностей ЕС, или же есть какие-то намерения вступить в войну и включиться в войну, например, вместе с Украиной … Я надеюсь и верю, что этого не произойдет сказал Гашпар

Он добавил, что деньги Евросоюза лучше тратить на здравоохранение, школы и экономику.

Гашпар также выразил надежду, что конфликт на Украине скоро завершится. По его мнению, нужно быть готовыми к сотрудничеству России и Словакии.