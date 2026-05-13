Москва13 мая Вести.Словакия поставляет на Украину миллионы единиц боеприпасов на коммерческой основе, заявил президент республики Петер Пеллегрини. По его словам, в будущем объемы поставок будут еще расти.

Об этом Пеллегрини сказал журналистам на полях саммита "Бухарестской девятки" в среду, 13 мая.

На коммерческой базе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти сказал Пеллегрини

Словакия, по его словам, инвестировала значительные средства в развитие оружейной промышленности, которая на сегодняшний день составляет порядка 3% ВВП республики.

Пеллегрини добавил, что благодаря этим инвестициям Словакия стала "одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО".

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о том, что республика официально дистанцировалась от общеевропейских инициатив по кредитованию Украины. По его словам, Словакия не намерена брать на себя финансовые обязательства в рамках новых пакетов помощи ЕС.