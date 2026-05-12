Президент Словакии Пеллегрини выступил за налаживание диалога ЕС и России Президент Словакии подчеркнул необходимость налаживания диалога ЕС и России

Москва12 мая Вести.Президент Словакии Петер Пеллегрини выступил за необходимость налаживания диалога по Украине между Европейским союзом и Россией.

Мы говорили о военном конфликте на Украине и необходимости начать дискуссию и на европейском уровне с Россией. Мы не можем ждать, пока дискуссию о завершении войны будут вести только США заявил Пеллегрини после встречи Словакии, Чехии, Австрии

Он согласился с тем, что для участия в таких переговорах с Россией необходим представитель Европейского союза, и такого человека следует найти.

Это будет непросто, но... без коммуникации мы останемся в стороне и будем лишь смотреть на то, какие соглашения заключат при возможном мирном решении этого конфликта США с РФ и Украиной заключил Пеллегрини

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва готова к любым кандидатурам в качестве переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине.