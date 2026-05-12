Джабаров: РФ готова к любым переговорщикам, лишь бы диалог был конструктивным

Москва12 мая Вести.Россия готова к любым кандидатурам в качестве переговорщиков по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, такой диалог должен быть конструктивным.

В принципе, мы готовы, кажется, к любым переговорщикам и готовы вести переговоры. Лишь бы это был конструктивный переговорщик. А переговоры ради переговоров нам не нужны подчеркнул сенатор

В ночь на 12 мая истек срок трехдневного перемирия в украинском конфликте. Пауза в боевых действиях сопровождалась новыми заявлениями лидеров США и России, подтвердивших готовность возобновить мирный процесс на Украине. Владимир Путин заявил о том, что "дело в украинском конфликте идет к завершению". Российский президент также впервые призвал к переговорам с Европой и назвал возможным посредником экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.