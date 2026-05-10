Москва10 мая Вести.Завершение украинского конфликта зависит от готовности представителей киевского режима к переговорам, заявила NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Она отметила важность соблюдения юридических аспектов будущих договоренностей, выразив надежду на скорейшее завершение конфликта.

Вопрос даже не к нам, а к украинской власти. Готовы ли они садиться за стол переговоров или нет? Само по себе перемирие не ведет к подписанию всех юридических документов. Важно, чтобы все было сделано с юридической чистотой, чтобы у нас не возникло такой ситуации, как с Японией, когда до сих пор они не признают достигнутые соглашения отметила законодатель

По словам Журовой, важно, чтобы стороны сели за стол переговоров. Она подчеркнула, что у президента России Владимира Путина есть основания и информация для того, чтобы говорить о завершении конфликта на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что дело идет к завершению украинского конфликта.