Захарова рассказала, почему Киев и Запад не могут диктовать условия России

Захарова: Киев и Запад не могут ставить РФ условия по украинскому урегулированию Захарова рассказала, почему Киев и Запад не могут диктовать условия России

Москва29 апр Вести.Киевский режим и его западные спонсоры находятся не в том положении, чтобы диктовать России условия в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила в интервью информационному порталу Firstpost официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Россия всегда была готова в скорейшие сроки завершить конфликт дипломатическими методами.

Но урегулирование не может быть игрой "в одни ворота" за счет интересов нашей страны. Более того, Киев вместе со своими западными спонсорами находится далеко не в том положении, чтобы диктовать нам какие-либо условия сказала Захарова

Она также напомнила, что устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только при устранении его первопричин.

Украина должна вернуться к основам своей государственности – внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу отметила Захарова

Ранее она подчеркнула, что элиты Евросоюза и Британии считают мирное урегулирование на Украине угрозой себе и активно ему противодействуют.