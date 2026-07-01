МИД РФ: Киев должен вывести ВСУ из Донбасса и прекратить неадекватные требования

Киев должен прекратить неадекватные требования, заявили в МИД РФ МИД РФ: Киев должен вывести ВСУ из Донбасса и прекратить неадекватные требования

Москва1 июл Вести.Киев должен перестать выдвигать неадекватные требования. Попытки разговаривать с Москвой языком шантажа и ультиматумов неприемлемы, заявила официальные представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление главы украинского министерства иностранных дел Андрея Сибиги, потребовавшего от РФ напрямую начать переговоры с Украиной.

Рекомендуйте Сибиге и иже с ним трезво взглянуть на ситуацию, перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий сказала Захарова

Москва, подчеркнула дипломат, готова вести переговоры с ответственно подходящими к задаче достижения урегулирования и учитывающими ситуацию на земле, результаты предыдущих переговоров, а также "принципиальную позицию России по окончательному разрешению конфликта на основе необратимого устранения его первопричин".

Для нас такой подход (Украины - прим. ред.), равно как и попытки разговаривать с Россией языком шантажа, угроз, ультиматумов категорически неприемлем также отметила Захарова

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер выражал мнение, что изменение подхода США к украинскому урегулированию связано с наступлением российских военных по всей линии фронта.