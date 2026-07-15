Москва15 июл Вести.Западу пора перестать тянуть ресурсы из собственных налогоплательщиков ради оружейной подпитки Киева, если он хочет прекратить конфликт. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве.

Она отметила, что вместо мирных инициатив странам, снабжающим ВСУ, нужна только агрессия.

Если западные государства — участники ОБСЕ искренне хотят положить конец противостоянию, которое оттягивает ресурсы их собственных налогоплательщиков, им просто нужно прекратить оружейную подпитку сказала Захарова в ходе брифинга

Ранее уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова пояснила, что Запад проводит политику двойных стандартов и зачастую не хочет видеть того, что действительно происходит.