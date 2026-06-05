МИД РФ: Украина не должна обладать ядерным оружием, двух мнений быть не может

У Украины не должно быть ядерного оружия, заявили в МИД России МИД РФ: Украина не должна обладать ядерным оружием, двух мнений быть не может

Москва5 июн Вести.Украина не должна обладать ядерным оружием, двух мнений по этому вопросу быть не может. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что международное сообщество должно серьезно отнестись к ядерным угрозам, исходящим от киевского режима.

Эти опасности уже совершенно очевидны и должны быть решительно подавлены. У Украины не должно быть ядерного оружия. Двух мнений тут быть не может приводится заявление Захаровой на сайте МИД РФ

Она добавила, что Киев продолжает вынашивать идею об организации ядерной катастрофы всеевропейского масштаба.

Ранее стало известно, что киевский режим совершил атаку на специалистов государственной корпорации "Росатом", которые восстанавливали Запорожскую атомную станцию. В результате атаки пострадали три инженера.