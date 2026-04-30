В МИД России отвергли возможность применения на Украине ядерного оружия

МИД РФ: слухи о возможности использовать ядерное оружие на Украине — спекуляция В МИД России отвергли возможность применения на Украине ядерного оружия

Москва30 апр Вести.Россия не рассматривает возможность использовать в зоне конфликта на Украине тактическое ядерное оружие или другие его компоненты.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации на 11-й обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

Трансляция выступления дипломата в штаб-квартире ООН велась на сайте всемирной организации.

Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением сказал посол в ходе выступления на конференции.

Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением сказал посол в ходе выступления на конференции

По словам Белоусова, подобные информационные вбросы возникают для "нагнетания антироссийской истерии".

Дипломат отметил, что официальная Москва пытается предотвратить любую военную конфронтацию между ядерными державами, поскольку такое развитие событий сопряжено с "эскалацией на ядерный уровень".

Россия не заинтересована в эскалации напряженности. В наших интересах, чтобы ядерное оружие не было когда-либо применено резюмировал глава российской делегации

Ранее Белоусов назвал недопустимым шагом возможность передачи Украине компонентов ядерного оружия (ЯО). Подобные гипотетические действия со стороны западных государств посол охарактеризовал как "выходящие за все существующие рамки".

29 апреля постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов также указал на негативное влияние намерений Лондона и Парижа передать киевскому режиму компоненты ЯО.