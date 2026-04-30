МИД РФ: Париж и Лондон рассматривали вариант с передачей Киеву ядерного оружия МИД РФ: Британия и Франция хотели передать Украине элементы ядерного оружия

Москва30 апр Вести.Некие силы в Великобритании и Франции всерьез рассматривали идею потенциальной отправки Украине элементов ядерного оружия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов.

Он возглавляет российскую делегацию на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая проходит в Нью-Йорке. Трансляция выступления Белоусова велась на сайте ООН.

Вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия сказал дипломат

Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что планы западных стран по передаче Киеву компонентов ядерного оружия негативно влияют на целостность ДНЯО.