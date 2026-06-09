В МИД РФ сделали заявление о российском ТЯО и угрозах США МИД России: тактическое ядерное оружие РФ не угрожает США

Москва9 июн Вести.Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) не угрожает США, поэтому попытки сделать этот вопрос главным в повестке переговоров по контролю над ядерными вооружениями бесперспективны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России и глава делегации РФ на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

Заявление было сделано в ходе семинара ПИР-Центра.

Что касается нашего тактического ядерного оружия, то оно не угрожает США, не подрывает то уравнение безопасности, которое складывалось еще в ранние постсоветские времена и продолжает быть основой стратегической стабильности по настоящее время сказал он

Дипломат отметил, что Россия и ее оппоненты говорят о разных потенциальных возможностях ТЯО. В связи с этим Белоусов счел бесперспективными попытки сделать этот вопрос главным в переговорах по стратегической стабильности или каких-либо других диалогах по контролю над ЯО.

Ранее посол РФ в Швеции Сергей Беляев рассказал об ответе Москвы в случае появления ЯО у границ России.