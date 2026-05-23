Москва23 мая Вести.Москва отклонила предложение Вашингтона сохранить отдельные положения проекта итогового документа обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на 11-й обзорной конференции ДНЯО.

Суть инициативы делегации США состояла в том, чтобы сохранить раздел "Укрепление обзорного процесса" из проекта итогового документа в качестве отдельного решения после того, как конференция не смогла согласовать документ целиком.

По мнению американской стороны, несмотря на отсутствие консенсуса, некоторые положения "стоит сохранить".

Белоусов отметил, что это невозможно.

Что касается предложения США изъять из текста некоторые положения, мы выступаем против этого предложения, поскольку проект документа представляет собой пакетное решение приводит ТАСС слова дипломата

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, глава российской делегации на 11-й обзорной конференции по ДНЯО заявил, что ситуация, связанная с вопросом сохранения стратегической стабильности в мире, продолжает ухудшаться. По мнению Белоусова, это связано с действиями западных стран, которые обладают ядерным оружием и "со все большей настойчивостью допускают возможность движения в сторону обладания атомными вооружениями".