Мирошник заявил о готовности России к переговорам с Украиной

В МИД РФ сообщили, что Москва готова к переговорам с Киевом Мирошник заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Москва15 авг Вести.Москва готова к переговорам с Киевом для достижения поставленных целей без кровопролития и разрушений. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с "Известиями" он отметил, что переговорный процесс должен быть нацелен на достижение конкретного результата.

Россия готова к ведению переговоров, причем к переговорам для достижения результата, той цели, которую мы перед собой поставили. Это можно сделать и путем диалога, не допуская кровопролития, ненужных смертей, ранений или разрушений. Россия исходит из этого сказал Мирошник

Он также отметил, что Киев без внешнего участия будет неспособен гарантировать выполнение договоренностей, которые могли бы быть достигнуты в рамках переговоров.

Между тем экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что переговорный процесс между РФ и Украиной возможен лишь на пике эскалации, когда одна из сторон поймет, что возможные шаги закончились.