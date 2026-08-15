Мирошник заявил, что смысла в переговорах с Киевом без внешнего участия нет

Мирошник: внешнее участие необходимо для выполнения Киевом договоренностей Мирошник заявил, что смысла в переговорах с Киевом без внешнего участия нет

Москва15 авг Вести.Киев без внешнего участия не сможет гарантировать выполнение договоренностей, которые могли бы быть достигнуты в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В беседе с "Известиями" он отметил, что решения принимаются не в Киеве.

Поэтому без внешнего участия вряд ли есть смысл вести переговоры. Украина самостоятельно не может гарантировать выполнение тех договоренностей, которые потенциально могли бы быть достигнуты в рамках переговоров сказал Мирошник

Ранее он отметил, что РФ должна быть готова к длительным боевым действиям, потому что Европейский союз не допустит урегулирования конфликта на Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что остановку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения (ЛБС) невозможно рассматривать. Он уточнил, что останавливаться нужно, когда есть долгосрочное, надежное и устойчивое урегулирование.