Лавров заявил о невозможности прекратить конфликт на Украине по ЛБС Лавров назвал невозможным остановку конфликта на Украине по линии боев

Москва14 авг Вести.Невозможно рассматривать остановку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения (ЛБС), так как это перечеркнет подвиг "наших дедов и прадедов". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что останавливаться нужно, когда есть долгосрочное, надежное и устойчивое урегулирование.

Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы по сути дела позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как "а кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают". Я говорю: "Люди погибают от этих террористических актов". Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства заявил Сергей Лавров

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное условие для России в урегулировании конфликта на Украине – это достижение поставленных целей. Так он прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги и подробно рассказал Токаеву о причинах и целях спецоперации.