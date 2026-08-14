Москва14 авгВести.Невозможно рассматривать остановку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения (ЛБС), так как это перечеркнет подвиг "наших дедов и прадедов". Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Министр отметил, что останавливаться нужно, когда есть долгосрочное, надежное и устойчивое урегулирование.
Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы по сути дела позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как "а кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают". Я говорю: "Люди погибают от этих террористических актов". Но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государствазаявил Сергей Лавров
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главное условие для России в урегулировании конфликта на Украине – это достижение поставленных целей. Так он прокомментировал предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "заморозить" конфликт на Украине и вернуться к стамбульской формуле урегулирования.
По словам Пескова, президент России Владимир Путин отреагировал на предложение казахстанского коллеги и подробно рассказал Токаеву о причинах и целях спецоперации.