Россия ужесточит борьбу со всем, что подпитывает ВСУ Лавров: РФ ужесточит методы борьбы с тем, что подпитывает ВСУ

Москва14 авг Вести.Россия не опустится до совершения террористических актов, однако сделает свои методы борьбы более жесткими для разрушения того, что подпитывает вооруженные силы Украины. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия уже начала это делать.

Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем, и они уже начинают стонать сказал министр

Лавров отметил, что сегодня все больше звучит призывов к немедленному прекращению боевых действий. Однако останавливаться надо только в тот момент, когда будет долгосрочное, надежное и устойчивое урегулирование конфликта, добавил он.

Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать… Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства подытожил глава МИД

Ранее Лавров довел до госсекретаря США Марко Рубио позицию Москвы по поводу того, что киевский режим не смог бы совершать теракты против россиян без помощи Запада.