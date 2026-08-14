Москва14 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью информационной службе "Вести" рассказал, какие высказывания он считает по-настоящему сильными.

По словам главы МИД России , это прежде всего заявления российского президента Владимира Путина и слова российских военных, которые находятся на фронте.

Сильные высказывания мы слышим регулярно. И президент четко предупреждает о том, что все цели специальной военной операции будут выполнены. Репортажи с фронта, я их смотрю, – красивые ребята, четкие, гордые за свою страну. Вот голоса оттуда после занятия очередного населенного пункта: враг будет разбит, победа будет за нами, наше дело правое. Это очень сильные выражения сказал Лавров

Ранее министр рассказал, что ответственное отношение к своей работе помогло ему стать тем, кто он есть.