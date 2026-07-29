Лавров объяснил, почему иногда позволяет "горячее словцо" Лавров рассказал, почему иногда позволяет себе "горячее словцо"

Москва29 июл Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову поделился, что иногда позволяет себе эмоциональные высказывания в рабочих ситуациях, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями.

Отвечая на вопрос о том, является ли это чертой его характера или просто зависит от ситуации, Лавров сказал: "Ну, выскакивает. Ну, мы же все живые люди".

Когда что-то вдруг тебя, ну, не расстраивает, а неожиданно как-то и неправильно кто-то что-то делает, бывает горячее словцо поделился он

Ранее сообщалось, что Лавров выругался в прямом эфире во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД. На записи видно, как министр переговаривается с собеседником справа, пока ведущий ищет желающих задать вопрос. Сначала Лавров произносит фразу "догадались, уже неплохо", а затем, отвечая собеседнику, произносит нецензурную реплику.