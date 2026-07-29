Москва29 июлВести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову поделился, что иногда позволяет себе эмоциональные высказывания в рабочих ситуациях, когда сталкивается с неожиданными или неправильными действиями.
Отвечая на вопрос о том, является ли это чертой его характера или просто зависит от ситуации, Лавров сказал: "Ну, выскакивает. Ну, мы же все живые люди".
Когда что-то вдруг тебя, ну, не расстраивает, а неожиданно как-то и неправильно кто-то что-то делает, бывает горячее словцоподелился он
Ранее сообщалось, что Лавров выругался в прямом эфире во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД. На записи видно, как министр переговаривается с собеседником справа, пока ведущий ищет желающих задать вопрос. Сначала Лавров произносит фразу "догадались, уже неплохо", а затем, отвечая собеседнику, произносит нецензурную реплику.