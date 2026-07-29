Москва29 июлВести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову поделился историей из детства о том, как вместе с друзьями хулиганил у железнодорожной станции, где жил.
Лавров провел часть детства в Ногинском районе Московской области в деревянном доме с бабушкой и дедушкой. По его словам, рядом с железнодорожной станцией останавливались товарные поезда, содержимое которых привлекало внимание местных мальчишек.
Та часть Ногинска, в которой я жил, это была чистая деревня. Там от железнодорожной станции налево, ну, город, а направо – два ряда деревянных деревенских домов со всеми удобствами, как они оборудованы в деревнях. И мы, чего греха таить, мальчишками, когда приходили поезда, бегали, там, где товарный поезд оставался, смотрели, что там в товарных вагонах привезли. Если были арбузы, то мы хулиганили.поделился он