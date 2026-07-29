Москва29 июл Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову поделился историей из детства о том, как вместе с друзьями хулиганил у железнодорожной станции, где жил.

Лавров провел часть детства в Ногинском районе Московской области в деревянном доме с бабушкой и дедушкой. По его словам, рядом с железнодорожной станцией останавливались товарные поезда, содержимое которых привлекало внимание местных мальчишек.