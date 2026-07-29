Лавров рассказал, как бабушка крестила его в тайне от мамы Лавров рассказал, как его тайно крестили

Москва29 июл Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову поделился историей своего крещения.

Лавров рассказал, что его бабушка тайно от матери крестила его в храме на берегу Москвы-реки в Ногинске.

Я верующий. Меня бабушка крестила тайно от мамы. Мама была коммунистом, и она сама пошла креститься уже совсем в зрелом возрасте после того, как состоялась у нас ситуация с распадом Советского Союза. А бабушка меня носила в Ногинске, на берегу Москвы-реки, стоит до сих пор храм, дай Бог, чтобы продолжал он там действовать рассказал Лавров

Глава МИД также рассказал, что у него остался крестик, который ему повязали на таинстве.