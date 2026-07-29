Москва29 июл Вести.Дедушка и бабушка главы МИД РФ Сергея Лаврова жили в Ногинске и их работа не была связана с политикой. Об этом стало известно из интервью Министра иностранных дел Российской Федерации, лидера предвыборного списка партии «Единая Россия» С. В. Лаврова генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Дипломат рассказал, что его поступление в МГИМО лоббировала именно мама, потому что она, как и отец министра, окончили Институт внешней торговли. Однако бабушка и дедушка Лаврова не были связаны с международными отношениями.

Бабушка у меня была в Ногинске. Она там была старшая медсестра и дедушка у меня был начальником железнодорожной станции "Ногинск", он всю войну отвечал за отправку эшелонов на фронт поделился Лавров

Министр рассказал, что дорожил отношениями с бабушкой и дедушкой, всегда считал их друзьями. По мнению Лаврова, корни человека играют роль в его жизни.

Корни, они какую-то незримую роль играют… Дело в том, что ты живешь уже за них. Это так же, как мы сейчас воюем за тех, кто победил немцев и всю Европу вместе с ними считает министр

Ранее Лавров заявил, что Россия продолжит отстаивать историческую правду об итогах Великой Отечественной войны.