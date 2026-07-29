Лавров рассказал о случае, когда его спас Бог Лавров рассказал о случае, который считает настоящим чудом

Москва29 июл Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову рассказал о случае из своей жизни, который можно объяснить только чудом.

Лавров вспомнил, как во время сплава по реке Катунь отправился на конную прогулку в горы. По его словам, при спуске лошади неожиданно понесли.

Я занимался конным спортом еще в институте, у меня какие-то навыки были, а у ребят – не у всех. И вдруг кони понесли, когда мы уже вниз спускались. А справа гора, слева такой приличный, приличная пропасть по-настоящему. И одного моего товарища понесло, и он практически мог меня сбить. Вот каким-то чудом удалось остановиться поделился он

Ранее Лавров рассказал, как бабушка тайно от матери крестила его.