Москва29 июл Вести.При занятии рафтингом на Алтае Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С. В. Лавров чудом смог остаться на плоту во время сплава по реке Чулышман, впадающей в Телецкое озеро. Об этом он рассказал в интервью генеральному директору агентства ТАСС А. О. Кондрашову.

Где-то, наверное, с 1984-1985 года у нас компания решила отдыхать по-дикому. И один из наших друзей (он учился старше на год в МГИМО, он родом из Уфы) нас просто пригласил вместе с еще одним нашим товарищем съездить в Уфу на недельку на лето, походить на речку, рыбу половить. Съездили на речку, там и озера тоже есть. Лодочку взяли, покатались, рыбу половили на реке Белой. Она вообще не течет, она еле-еле ровная, спокойная. И решили на следующий год, собрали команду, пять человек, выбрали речку Бия. Уже на Алтае, речку, которая вытекает из Телецкого озера. Но прежде чем туда поехать, узнали, что впадает в Телецкое озеро несколько рек, в том числе река Чулышман, очень и очень бурная. Мы стали прорабатывать варианты. В итоге согласовали: мы от этого Телецкого озера километров на 20 поднялись по этой очень сложной реке. Нас в это озеро сбросило, мы все чудом остались в плотах, не перевернулись рассказал Лавров

Он также вспомнил, как при занятиях рафтингом с товарищами "исколесил" всю реку Катунь.

После этого мы впервые попали на Катунь и исколесили ее сверху донизу. Сначала среднее течение, там, где проводится Кубок мира по рафтингу, там пороги где-то четыре, четыре с половиной (категории сложности, - прим. ред.) есть элементы пятого. А один раз мы от самой горы Белухи сплавлялись: очень интересный маршрут, только надо первые сутки по плато, тоже еле-еле все это движется, а потом она резко падает вниз, и вот на этом участке пять фантастически тяжелых порогов, ну адреналин просто вырабатывается мгновенно. … мой плот [не переворачивался] вспомнил Лавров

Ранее сообщалось об инциденте в акватории реки Ангара, где перевернулась рафтинговая лодка. Находившиеся в ней были без спасательных жилетов.