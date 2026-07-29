Москва29 июл Вести.Министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В.Лавров начал свое интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О.Кондрашову с приветствия на сингальском языке.

Этот язык является одним из двух официальных на Шри-Ланке, на котором говорит большая часть жителей острова.

Здравствуйте! Как у вас дела? сказал Лавров на сингальском языке

Всего Лавров владеет тремя иностранными языками – английским, французским и сингальским. Говорить на сингальском языке он научился, когда проходил практику на Шри Ланке.