Лавров поговорил по телефону с главой МИД Таиланда Лавров и глава МИД Таиланда обсудили защиту прав находящихся в стране россиян

Москва21 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Таиланда Сихасаком Пхуангкеткеу, в ходе которого стороны обсудили вопрос защиты прав находящихся на территории королевства россиян. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

По данным ведомства, министры затронули наиболее актуальные вопросы развития двух стран.

Включая тематику защиты прав и интересов российских граждан, находящихся на территории Таиланда говорится в заявлении

Ранее стало известно, что правительство Таиланда решило сократить срок безвизового режима до 30 дней для иностранных туристов более чем из 90 стран, в том числе из России.