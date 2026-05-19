Власти Таиланда сократили безвизовый режим для десятков стран Власти Таиланда сократили безвизовый режим до 30 дней

Москва19 мая Вести.Правительство Таиланда приняло решение о сокращении срока безвизового режима до 30 дней для иностранных туристов более чем из 90 стран, в том числе из РФ. Об этом сообщает газета Khaosod.

60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года.

Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям заявил министр туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун

Глава ведомства отметил, что новые параметры въезда рассмотрит также комитет по визовой политике Таиланда. Власти намерены оценить каждую страну, учитывая вопросы безопасности и экономических интересов.

По данным газеты, власти Таиланда приняли решение о пересмотре правил безвизового въезда на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев.

Ранее глава таиландского МИД Сихасак Пхуангкеткеу заявил, что власти Таиланда надеются сохранить туристический поток после сокращения срока безвизового пребывания иностранцев в стране до 30 дней.