Таиланд надеется сохранить турпоток после сокращения срока безвиза Таиланд хочет сохранить турпоток, несмотря на сокращение срока безвиза

Москва12 мая Вести.Власти Таиланда надеются сохранить туристический поток после сокращения срока безвизового пребывания иностранцев в стране с 60 до 30 дней. Об этом заявил глава таиландского МИД Сихасак Пхуангкеткеу.

По его словам, подобная мера необходима, чтобы пресечь использование въездных послаблений в целях, не связанных с туризмом.

Срок безвизового пребывания будет сокращен с нынешних 60 до 30 дней, чтобы минимизировать злоупотребления со стороны иностранцев приводит слова министра портал Thai PBS

Министр подчеркнул, что власти страны также рассчитывают на усиление контроля за миграционными потоками.

Впервые глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу выступил с таким предложением в марте, отметив, что это мера не должна негативно повлиять на туристическую сферу, поскольку большинство иностранных гостей в среднем проводят в стране меньше месяца.