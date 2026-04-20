Таиланд сокращает безвизовый срок с 60 до 30 дней для борьбы с преступностью

Москва20 апр Вести.Таиланд сокращает период безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней для туристов, включая россиян, ради борьбы с преступностью и мошенниками. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткеу на презентации внешнеполитического курса нового правительства страны для местных и иностранных СМИ, освещающих внешнюю политику Таиланда, его слова цитирует агентство ТАСС.

По словам министра, сокращение срока безвизового режима необходимо для борьбы со злоупотреблением безвизовым пребыванием. Особенно это касается финансовой составляющей онлайн‑мошенничества: преступники открывают многочисленные банковские счета и находятся в стране достаточно долго, чтобы на них поступали деньги от мошеннических колл‑центров.

Мы всегда рады туристам, настоящим туристам. Настоящий турист находится в Таиланде непродолжительное время: 30 дней туристу вполне достаточно. Если вы - турист, предпочитающий комфортабельный отдых, то каждому такому туристу, прибывающему в страну, мы оказываем радушный прием заявил он

На данный момент неизвестно, когда именно в Таиланде будет сокращен период безвизового пребывания для иностранцев, в том числе россиян.

Впервые глава МИД королевства Сихасак Пхуангкеткеу выступил с таким предложением в марте, отметив, что это мера не должна оказать негативное влияние на туристическую сферу, поскольку большинство иностранных гостей в среднем проводят в стране меньше месяца.