Москва21 мая Вести.Власти Таиланда ужесточили правила для иностранцев – теперь вместо 60 дней без визы в стране можно будет находиться всего 30. А власти Бали объявили о ликвидации "русских и украинских деревень", сообщает "Комсомольская правда".

Это объясняется тем, что курортные страны пытаются защищать рабочие места от чужаков, бороться с ростом цен из-за притока кочевников и с завозным криминалом.

Остров Бали привлекал россиян визовой простотой: туристом там можно жить 180 дней. А если ненадолго выехать, можно потом добавить еще шесть месяцев. Между тем в январе вступил в силу новый Уголовный кодекс Индонезии, карающий за секс вне брака, а неженатые пары - за незаконное сожительство (в случае иностранцев для этого нужна жалоба родителей, супруга или детей) говорится в статье

Кроме того, на острове вовсю заработал запрет на удаленную работу по туристической визе. Даже сидение за ноутбуком в общественном месте стало поводом для проверки.

Теперь все, кто трудится онлайн, обязаны получать специальную визу, предъявляя официальный контракт и подтверждая доход от $60 000 в год (356 тыс. руб. в месяц). Иначе - арест, иммиграционная тюрьма, депортация за свой счет. Да еще и штраф в $31 000 (2,2 млн руб).

Власти также ввели новую меру для борьбы с некачественным туризмом - любой местный житель может позвонить на горячую линию, чтобы пожаловаться на иностранца. Среди нарушителей порядка лидируют россияне. Всего в прошлом году с острова депортировали около четырехсот иностранных граждан. С января по май нынешнего года депортация коснулась 2026 человек.

Большинство жалоб связано с ездой на байках без шлемов, шумными вечеринками и неуважительным поведением в храмах. Когда туристы там фотографируются полуголыми или забираются на священные объекты ради эффектного видео, местные жители это воспринимают как оскорбление культуры.

В балийской прессе ликвидацию "русских и украинских деревень" описывают так: подобные анклавы стали чуть ли не государством в государстве, там "в серую" работали детсады, салоны красоты, коворкинги, кафе, фитнес-залы и прочая.

Миграционная полиция начала проверки, разрешив местным жителям присылать кадры нарушений. Силовики проверяли документы и компьютеры релокантов. Против владельцев жилых комплексов - тоже иностранцев - возбудили уголовные дела.

В 2025 году из Таиланда депортировали 120 россиян - в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом только в январе 2026 домой отправили двадцать человек. А "счастливчиков", которых просто не впустили в страну, среди иностранцев с начала года уже 3000.

