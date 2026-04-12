Москва12 апр Вести.Губернатор Бали И Ваян Костер призвал российских туристов бережно относиться к острову, сообщает РИА Новости.

Приезжать на Бали - это не просто вопрос развлечений, получения удовольствия или инвестиций​​​. Нужно понимать, что Бали - это достояние мира, которое нужно сохранять всем вместе. Если мы не сможем беречь его, Бали исчезнет. Мир больше не увидит Бали в том привлекательном виде, в каком он есть сейчас приводит РИА Новости слова губернатора

Все иностранные туристы должны иметь общее намерение - с добром относиться к Бали, любить остров, нести за него ответственность, сохраняя преданность острову, подчеркнул Костер.

По сведениям посольства России в Индонезии, на Бали и близлежащих островах проживают 35 тыс. россиян.

При этом россияне в 2025 году возглавили список по количеству депортаций с Бали за правонарушения.