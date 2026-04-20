Москва20 апрВести.Посольство РФ проверяет информацию о возможном удержании россиянки на Бали. Об этом в диппредставительстве рассказали РИА Новости.
При этом, как отмечается, официальных уведомлений от индонезийских властей не было.
Посольство приняло к сведению появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию относительно упомянутой в вашем обращении гражданки Россиисообщили агентству в диппредставительстве
Ранее члены семьи россиянки попросили помочь ее вернуть. Они утверждают, что женщина познакомилась с мужчиной на Бали в феврале, он забрал у нее телефон, паспорт и не дает покинуть Индонезию.