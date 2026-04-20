Посольство РФ проверяет сообщения об удержании гражданки РФ на Бали

Москва20 апр Вести.Посольство РФ проверяет информацию о возможном удержании россиянки на Бали. Об этом в диппредставительстве рассказали РИА Новости.

При этом, как отмечается, официальных уведомлений от индонезийских властей не было.

Посольство приняло к сведению появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию относительно упомянутой в вашем обращении гражданки России сообщили агентству в диппредставительстве

Ранее члены семьи россиянки попросили помочь ее вернуть. Они утверждают, что женщина познакомилась с мужчиной на Бали в феврале, он забрал у нее телефон, паспорт и не дает покинуть Индонезию.