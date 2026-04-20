Москва20 апрВести.Похищенную в Индонезии гражданку РФ удастся вернуть на родину, заявила порталу News.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
Она назвала лиц, удерживающих россиянку, международными преступниками.
Я совершенно уверена, что [похищенную в Индонезии] девушку удастся вернуть. Мы все максимально подключимся, я напишу запросы и обращения. По сути, это международный скандал, потому что она гражданка России и ее ждут на родинесказала Меркачева
Меркачева добавила, что в ситуации с девушкой был нарушен "целый комплекс статей" и у России есть полное право требовать у Индонезии и ее полиции вмешаться, чтобы освободить девушку.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил о похищении россиянки в Индонезии. По словам ее брата, там она познакомилась с 37-летним местным жителем, а затем люди из его окружения, которых девушка называет членами мафии, не позволили ей уехать в Россию.
Позднее родственники девушки рассказали агентству РИА Новости, что она познакомилась с этим мужчиной на Бали. Тот отобрал у нее телефон и паспорт, чтобы не дать уехать домой. Родственники пытаются выяснить, где она сейчас находится, и связаться с правоохранительными органами Индонезии.