В СПЧ пообещали вернуть похищенную индонезийской мафией россиянку домой Меркачева уверена, что похищенную в Индонезии россиянку вернут на родину

Москва20 апр Вести.Похищенную в Индонезии гражданку РФ удастся вернуть на родину, заявила порталу News.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

Она назвала лиц, удерживающих россиянку, международными преступниками.

Я совершенно уверена, что [похищенную в Индонезии] девушку удастся вернуть. Мы все максимально подключимся, я напишу запросы и обращения. По сути, это международный скандал, потому что она гражданка России и ее ждут на родине сказала Меркачева

Меркачева добавила, что в ситуации с девушкой был нарушен "целый комплекс статей" и у России есть полное право требовать у Индонезии и ее полиции вмешаться, чтобы освободить девушку.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о похищении россиянки в Индонезии. По словам ее брата, там она познакомилась с 37-летним местным жителем, а затем люди из его окружения, которых девушка называет членами мафии, не позволили ей уехать в Россию.

Позднее родственники девушки рассказали агентству РИА Новости, что она познакомилась с этим мужчиной на Бали. Тот отобрал у нее телефон и паспорт, чтобы не дать уехать домой. Родственники пытаются выяснить, где она сейчас находится, и связаться с правоохранительными органами Индонезии.