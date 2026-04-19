"Он читает ее сообщения": родные просят помочь вернуть россиянку с Бали Родные удерживаемой на Бали россиянки просят помочь ее вернуть

Москва19 апр Вести.Родные россиянки Наталии, которая, как утверждается, удерживается в Индонезии местным жителем, просят помочь ее вернуть. Слова родственников приводит агентство РИА Новости.

Родные Наталии рассказали, что опасаются за ее жизнь. По их словам, она познакомилась с этим мужчиной на Бали в феврале. По их рассказу, он забрал у нее телефон и паспорт, поэтому она не может вылететь в Россию.

Звонить она может только в его присутствии, он читает все ее сообщения рассказали родственники

По их словам, мужчина не дает россиянке покинуть Индонезию – снимает ее с авиарейсов. Они предполагают, что его мотивация связана с корыстью.

На данный момент родные россиянки пытаются установить ее точное местонахождение и связаться с соответствующими органами.

Ранее брат Наталии рассказал Telegram-каналу Baza, что во время отпуска она познакомилась с 37-летним индонезийцем. Когда девушка решила вернуться домой, люди из окружения этого мужчины, которых она сама называет членами мафии, не позволили ей уехать. В материале также было сказано, что Наталия улетела в Джакарту с подругой в январе, планируя провести там три месяца, но подруга вернулась без нее.