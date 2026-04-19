Москва19 апр Вести.В Индонезии местный криминальный авторитет похитил россиянку Наталию, удерживает ее в своем доме и требует деньги у ее родственников. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

По информации канала, Наталия улетела в Джакарту с подругой в январе, планируя провести там три месяца. По окончании этого срока подруга вернулась в Россию, а туристка решила остаться.

Около двух недель назад родственники начали получать сообщения с телефона девушки. В них говорилось, что она живет с обеспеченным мужчиной, который проиграл крупную сумму в казино и лишился дома и машин. В связи с этим Наталия якобы просила у матери деньги на аренду жилья и еду.

Брат россиянки рассказал, что во время отпуска она познакомилась с 37-летним индонезийцем, не сообщив об этом семье. Когда девушка решила вернуться домой, люди из окружения этого мужчины, которых она сама называет членами мафии, не позволили ей уехать.

Сейчас мужчина разрешает Наталии связываться только с матерью - так родные и узнали о происходящем. Девушка продолжает находиться в его доме, а родители пытаются получить информацию о ее состоянии через местную полицию и российское посольство.