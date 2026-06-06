На Бали задержали россиян, перевозивших в чемодане почти 8 кг гашиша

На Бали задержали россиян, которые провезли на остров чемодан гашиша На Бали задержали россиян, перевозивших в чемодане почти 8 кг гашиша

Москва6 июн Вести.На острове Бали в Индонезии задержали 51-летняя гражданку РФ Киру Кочеткову, у которой в чемодане обнаружили почти 8 килограммов гашиша. Вместе с ней задержан еще один россиянин – 39-летний Сергей Хлебущев. Об этом сообщает глава Национального агентства по борьбе с наркотиками Индонезии (BNN) Суюди Арио Сето.

Он пояснил, что правоохранительные органы получили информацию, что Кочеткова провезла в Джакарту чемодан с наркотиками для их дальнейшего распространения на Бали.

Сотрудники BNN проследили за россиянкой, отправившейся из порта Кетапанг на Бали. Прибыв на остров, она встретилась с Хлебущевым.

При проезде по дороге Дусун Каянг, округ Бангли, подозреваемый Сергей высадил Кочеткову Киру вместе с чемоданом с наркотиками, после чего попытался скрыться на своем автомобиле цитирует Суюди Арио Сето портал Detik News

Затем подозреваемых задержали и изъяли у них 7,8 килограмма гашиша, подытожил глава BNN.

Уточняется, что за незаконный оборот наркотиков в Индонезии грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни.