Москва25 мая Вести.Россиянку, жительницу Ивановской области задержали в аэропорту Дубая с 17 кг наркотиков в багаже, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, багаж, в котором были найдены наркотики, на девушку оформил ее знакомый из Британии. Она прилетела с ним в ОАЭ из Таиланда, где работала танцовщицей в одном из ночных клубов. По словам родственников россиянки, именно иностранец был инициатором поездки в Эмираты, он забрал у нее паспорт, чтобы оплатить билеты.

В аэропорту Бангкока, где девушка была вместе со своим спутником, мужчина встретился с другом и обменял свои два чемодана на один чемодан его знакомого, в котором якобы было оборудование для дайвинга. По прилете в Дубай в аэропорту при досмотре в чемодане были обнаружены 17 кг марихуаны. Британец пытался переложить вину на россиянку, но местные полицейские поняли, что девушку подставили, и задержали обоих.

За контрабанду наркотических веществ в ОАЭ по закону грозит тюремное заключение сроком от десяти лет до пожизненного или смертная казнь.