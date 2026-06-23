Mash: у туристки РФ, задержанной с 17 кг марихуаны, не нашли наркотиков в крови

Mash: у задержанной с 17 кг марихуаны туристки РФ не нашли наркотиков в крови Mash: у туристки РФ, задержанной с 17 кг марихуаны, не нашли наркотиков в крови

Москва23 июн Вести.У задержанной в аэропорту Дубая российской туристки с 17 кг марихуаны, которая летела с британским рэпером Олуватобилобом Айеолом, известным под псевдонимом Big Tobz, не нашли наркотиков в организме. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что туристке Карине продлили срок ареста до 29 июля. Адвокатов пока не пускают ознакомиться с документами. Им предоставили только бумагу о переводе дела из Дубая в Абу-Даби.

Основным доказательством невиновности российской туристки является ее билет на самолет. Сторона защиты настаивает на факте того, что Карина летела только с ручной кладью и не прикасалась к чемодану, который вез рэпер. Сейчас специалисты взяли отпечатки пальцев с багажа и ждут записи с камер из тайского аэропорта, подчеркивается в публикации.

Кроме того, пишет Telegram-канал, в ОАЭ пару встречали прямо у коридора со взлетной полосы на черном автомобиле. Встречающий поздоровался с рэпером по имени. После обнаружения незаконных веществ в багаже, возможный приятель артиста спешно сбежал, сделав вид, что ему позвонили.

25 мая сообщалось, что российскую туристку из Ивановской области задержали вместе со знакомым из Британии в аэропорту Дубая с 17 кг наркотиков в багаже. Подчеркивалось, что рэпер пытался переложить вину на россиянку, но местные полицейские поняли, что девушку подставили, и задержали обоих.